Путин поручил создать программу по всеобщему обучению детей плаванию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня 2022 года создать программу по всеобщему обучению детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии общественной организации "Всероссийская федерация плавания" и утвердить межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку", - говорится в поручении.

Отмечается, что при разработке программы следует обратить особое внимание на необходимость проведения такого обучения в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных заведениях, организациях дополнительного образования, а также отдыха детей и их оздоровления,

При этом нужно предусмотреть включение в соответствующие госпрограммы дополнительных мероприятий, в том числе производство отечественных модульных и мобильных бассейнов, установление целевого показателя численности детей, ежегодно проходящих обучение, а также финансирование межведомственной программы на федеральном и региональном уровнях, начиная с 2023 года.

Срок исполнения поручения установлен до 30 июня 2022 г. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.