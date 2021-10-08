Италия не исключает признания цикла вакцинации "Спутником V"

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Медицинские власти Италии не исключают возможность признания полного цикла вакцинации российским препаратом "Спутник V". С таким заявлением в понедельник на пресс-конференции выступил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

"Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы мРНК-вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа. Другая - просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены за рубежом этими препаратами. В настоящее время рассматриваются два варианта, решение будет принято в ближайшие несколько дней", - сказал он.

В Италии, как в большинстве стран ЕС, российская вакцина не признана. Привитые ей граждане не имеют права на получение ковид-сертификата о вакцинации, так называемого грин-пасса.

Несмотря на признание Еврокомиссией ковид-сертификатов Сан-Марино, жители республики, по большей части привитые вакциной "Спутник V", должны будут получить третью дозу препарата, одобренного ЕМА, до 15 октября, чтобы получить европейский ковид-сертификат. Государства ЕС, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны сообщества могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.