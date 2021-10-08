Несколько рек в Перми изменили цвет из-за красителя, который помогает выявить утечки

ПЕРМЬ, 8 октября. /ТАСС/. Реки Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в Пермском крае окрасились в зеленый цвет, сообщили в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре. Компания "Т Плюс" сообщила ТАСС, что попавший в воду краситель используется при проверке теплосетей на предмет утечек и абсолютно безвреден.

Ранее в пятницу Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по многочисленным публикациям в интернете о том, что вода в четырех реках на территории края окрасилась в зеленый цвет.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Т Плюс", для проверки целостности тепловых сетей был использован краситель Уранин-А. "Краситель соответствует санитарным нормам и абсолютно безопасен. Он окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки и обнаружить незаконные врезки", - рассказали в компании.