За восемь месяцев естественная убыль населения в России составила 595,3 тыс. человек

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Естественная убыль населения в России с января по август 2021 года включительно составила 595,3 тыс. человек. Это на 71,6% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По информации ведомства, естественная убыль в январе - августе 2020 года составила 346,9 тыс. человек.

Уровень рождаемости остался примерно на прежнем уровне - в 2021 году к сентябрю в стране родились 928,2 тыс. детей, что на 10,1 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом выросла смертность: если в прошлом году в январе - августе в России умерли 1,29 млн жителей, то в этом - 1,52 млн.

Смерти от ковида

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 43,6 тыс. человек в августе 2021 года, причем у 38,6 тыс. вирус был идентифицирован, а примерно у 5 тыс. он предполагался, следует из данных Росстата.

"COVID-19 как основная причина смерти: в августе 2021 года зафиксировано 38 603 случая. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования: таких случаев в августе - 4 977", - говорится в сообщении ведомства.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за август в России умер 24 601 человек.

Согласно данным Росстата, за аналогичный период в 2020 году число смертей из-за ковида как основной причины составило 10 274.

Коронавирус не являлся основной причиной, но повлиял на смерть 1 254 человек в августе 2021 года, у 4 555 умерших ковид был идентифицирован, но значимого влияния на исход не оказал.

По уточненным данным за июль 2021 года, коронавирус стал основной причиной смерти в 44 955 случаях, из них в 39 942 вирус был идентифицирован, а в 5 013 он предполагался. В 1 433 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, а в 4 656 случаях ковид не повлиял на смерть, однако был подтвержден.