Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 47,8 млн россиян

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Около 47,8 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 42,2 млн из них завершили вакцинацию. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек, вакцинировано повторно 2,1 млн человек", - сказала она.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, с начала пандемии в России заразились более 7,7 млн жителей.

Предполагается, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в стране необходимо привить не менее 80% взрослых, то есть свыше 90 млн человек. При этом необходимо также вакцинировать 7,6 млн россиян, которые привились или переболели более полугода назад, говорила Голикова.

Уровень смертности

Смертность в России в августе на 32,5% превысила уровень августа прошлого года. В целом за восемь месяцев она оказалась больше прошлогоднего показателя на 18,9%, сообщила Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 32,5%, а в январе - августе 2021 года по сравнению с январем - августом 2020 года - на 18,9%. Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19", - сказала она.

При этом в Ингушетии, Мордовии и Чечне в последний месяц лета смертность оказалась ниже, чем в прошлом году, отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, в сентябре смертность оказалась ниже, чем в августе. "По оперативным данным сентября текущего года, по сравнению с августом текущего года смертность снизилась на 6,1%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - сообщила она.

Согласно опубликованным в пятницу данным Росстата, в августе 2021 года в России умерли 208,2 тыс. человек против 157,2 тыс. годом ранее. В январе - августе число летальных исходов составило 1,52 млн против 1,29 млн за аналогичный период прошлого года.