В нефтяной и газовой отраслях Татарстана вакцинированы до 90% сотрудников

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Доля вакцинированных сотрудников на предприятиях газовой и нефтяной отраслей Татарстана достигает 90%. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

"У нас есть отрасли, где <...> очень хорошо вакцинация идет - в газовой, нефтяной отрасли, там, где 80-90%. На предприятиях машиностроения <...> различный расклад, у нас есть и лидеры, такие как "Камаз". Есть на оборонно-промышленных предприятиях проблемы. Поэтому мы смотрим точечно и с каждым предприятием работаем отдельно", - сказал Каримов.

По его словам, все предприятия республики на данный момент работают стабильно.

За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 86 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего в регионе зафиксировано 27 640 случаев заражения. Прошли вакцинацию 1 097 445 человек (за последние сутки - 3 230), из них 957 984 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 14 320 человек.