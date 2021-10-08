Курение кальянов по ночам запретят в общественных местах Саратовской области с 11 октября

ТАСС, 8 октября. Власти Саратовской области с 11 по 24 октября вводят запрет на курение кальянов в общественных местах в ночное время. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальном Telegram-канале председателя правительства региона Романа Бусаргина.

"С 11 октября по 24 октября запрещается оказание услуг по курению (использованию) кальянов в общественных местах в период с 23:00 (22:00 мск) до 06:00 (05:00 мск) местного времени", - отмечается в сообщении.

В регионе по 24 октября также продлевается запрет на деятельность детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, комплексах, универмагах, моллах и других). В сообщении говорится, что такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Саратовской области выявлено 91 046 случаев коронавируса. Выздоровели 82 592 человека, умерли 3 217 пациентов с подтвержденной инфекцией.