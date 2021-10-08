Вологодские власти снимут ограничения по COVID-19 к 25 декабря, если привьется 80% жителей

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют снять введенные ограничения по коронавирусу - систему QR-кодов и обязательную вакцинацию ряда групп населения - к 25 декабря этого года при условии достижения коллективного иммунитета, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.

"Снятие введенных ограничений - [системы QR-кодов и обязательной вакцинации] - планируется к 25 декабря этого года при условии достижения коллективного иммунитета, это 80% взрослого населения страны, в том числе и нашей Вологодской области, которое вакцинировано или переболело. На сегодня этот показатель составляет в Вологодской области более 57%, то есть более 400 тыс. вологжан уже привиты или переболели коронавирусной инфекцией", - сказал руководитель региона в прямом эфире на странице области во "Вконтакте".

При этом в регионе жестко усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах. "По мнению экспертов, медицинского сообщества, основные точки распространения инфекции - это не бани, не фитнес-центры, не рестораны и не театры, а все-таки это общественный транспорт, продовольственные и непродовольственные магазины. Мы прекрасно понимаем, каким чувствительным ударом будет приостановка их деятельности, поэтому приняли решение об усилении мер санитарной защиты и ответственности на транспорте и в торговых объектах. Обязательно ношение масок, обработка поверхностей, рук, это касается всех без исключения, где наблюдается массовое скопление людей", - сказал губернатор.

На 8 октября в регионе выявлено 70 880 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровел 63 971 человек, умерли 1 962. Привито первым компонентом вакцины более 313,7 тыс. человек, или 45% от плана, завершили иммунизацию более 297,4 тыс. человек.