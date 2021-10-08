В поселке Никель в Мурманской области восстановили отопление и подачу горячей воды

МУРМАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Теплоснабжение и подача горячей воды в поселке Никель Мурманской области восстановлены после аварии, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Горячее водоснабжение и отопление в поселке Никель восстановлено в полном объеме, подается потребителям в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС сообщило о том, что около 300 жителей многоквартирных домов в поселке Никель, а также школа и дом детского творчества остались без отопления и горячей воды из-за утечки на подающем трубопроводе. На месте аварии работали пять человек и две единицы техники.