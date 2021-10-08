В Дагестане разработали туристический маршрут по Махачкале на троллейбусе

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Троллейбусный туристический маршрут "Махачкала - город на берегу Каспия" разработан в Дагестане, в него включено знакомство более чем с 40 достопримечательностями, рассказала в пятницу заместитель министра по делам молодежи республики Дагестан Патимат Омарова в ходе выступления по видеосвязи в ходе марафона "Компас женского лидерства #МягкаяСила".

"У нас появляются замечательные женщины, которые развивают туризм со своей собственной необычной уникальной точкой зрения. Например, Эльнара Шахвалиева, генеральный директор туристической компании ООО "Хазар-Тур", фактически развивает новые уникальные маршруты, внутренний туризм для студентов и школьников - то, что часто оказывается вне внимания туристических операторов. Так, ею разработан и поддерживается уникальный троллейбусный маршрут "Махачкала - город на берегу Каспия" с посещением более 40 туристических объектов", - сказала Омарова.

По ее словам, также в республике активно развиваются проекты доступного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Уникальный проект доступного туризма развивает победительница Национального чемпионата "Абилимпикс" Саида Гаджиева, [незрячая спортсменка] в 2020 году <...> покорила гору Шалбуздаг, это 4 142 м над уровнем моря. И если для многих регионов инклюзивный туризм пока является скорее исключением, новым направлением, то в Дагестане сегодня большинство людей с нарушенным зрением стремятся посетить этот маршрут на Шалбуздаг", - сказала заместитель министра.

Марафон накануне Третьего Евразийского женского форума проводят Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Марафон стартовал на Камчатке и завершится в самом западном регионе страны - в Калининградской области.