Больницы Свердловской области получили более 50 новых внедорожников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Более 50 новых автомобилей получили медицинские учреждения в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"На службу здравоохранения региона поступили новые внедорожники Lada Niva: 53 автомобиля получили 38 свердловских больниц. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения продолжается обновление автопарка медучреждений", - говорится в сообщении.

Как передает департамент слова главного врача Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразова, использование транспорта медицинскими учреждениями в регионе увеличилось в разы. Он необходим для выездов медиков к пациентам, транспортировки биологических материалов и доставки лекарственных препаратов жителям.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 546 случаев. По последним данным на 8 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 143 тыс. случаев коронавируса, более 131 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.