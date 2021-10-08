В Москве объявили победителей конкурса СМИ "Культура слова"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ объявило победителей II Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова". Церемония награждения лауреатов состоялась в пятницу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Всего на конкурс было подано 555 работ от журналистов, блогеров и работников культуры из 70 регионов России. "В этом году уже в два раза больше заявок, а значит - в два раза больше внимания к нашему смотру, - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова. - Вручая эту награду, мы благодарим всю вашу отрасль, которая трудится вместе с нами, которая вместе с нами мерзнет на наших стройках, спорит, когда появляются сложные постановки или выходят новые фильмы, присылает десятки запросов, показывая, насколько интересно и важно для вас все, что происходит в нашей работе и работе тех людей, которые всю свою жизнь посвятили культуре и искусству".

В приветственном слове вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что в материалах участников конкурса "отчетливо видна польза для граждан от происходящих изменений, насколько повышается уровень жизни, а где-то обновленные учреждения культуры становятся главным центром притяжения для жителей".

Лауреаты

В номинации "Интервью" победила журналистка ГТРК "Иртыш" Лариса Белобородова за беседу с министром культуры Омской области Юрием Трофимовым. За "Лучшую печатную публикацию" - "Новые возможности" о реализации национального проекта "Культура" в Саратовской области - награждена Мария Франко из "Аргументов и фактов", за "Лучшую публикацию в онлайн-издании" - Светлана Толмачева за материал о Екатеринбургском театре кукол для портала "Культура-Урала.РФ".

В категории "Лучший видеосюжет" отмечена Наталья Зобнина из Владимирской области, представляющая телерадиокомпанию "Губерния-33", за лучший радиовыпуск - Екатерина Ракчеева, сотрудник Национальной телерадиокомпании Чувашии. Победу с лучшим фотоснимком одержал ее соотечественник Игорь Соколов. "Лучшим видеопостом" признана публикация Алины Григорьевой из Библиотеки им. Л. Куликова в Курганской области, "Лучшим постом" - Виктория Толчеева с материалом о модельных библиотеках в Липецке.

Специальной премии министра удостоена Анастасия Степанова с публикацией "Кукольные миры для детей и взрослых" для портала AstraKult в Астраханской области. Она получит возможность принять участие в проекте "Русские сезоны" в Дании.

Конкурс "Культура слова" учрежден Министерством культуры РФ в 2020 году. Он посвящен реализации национального проекта "Культура" и проводится с целью сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на модернизацию инфраструктуры и популяризацию культуры. В экспертный совет вошли генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, худрук театра "Русская песня" Надежда Бабкина и пианистка Екатерина Мечетина.