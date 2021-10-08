В Воронежской области из-за COVID-19 закрывают концертные площадки и вещевые рынки

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за роста заболеваемости ковидом с 9 октября закрывают концертные площадки, вещевые рынки и вводят запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий. С 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С 9 октября запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей. С 9 по 22 октября включительно временно приостанавливают деятельность концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственными товарами. С 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, исключение - граждане, которые сделали прививки от коронавируса, либо перенесшие заболевание (при условии, что с даты их выздоровления прошло не более 6 месяцев)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, исключение для людей на самоизоляции разрешено сделать для экстренной медицинской помощи, для посещения магазина, аптеки, суда, адвоката, в некоторых случаях - для поездки на работу, например, медикам, педагогам, соцработникам (при наличии справки от работодателя или удостоверения), для ухода за людьми в беспомощном состоянии, а также для выгула собак не далее 100 м от дома.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 138 069 случаев ковида, в том числе 609 - за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 113 510 человек, 6 044 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан и с 11 октября вводится система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений.