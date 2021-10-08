Фальков: олимпиада по финбезопасности поможет в вопросе профориентации вузам России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая завершилась в Сочи, сыграет большую роль в вопросе профориентации для профильных вузов РФ. Об этом сообщил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Это одна из ключевых задач университетов - профориентационная работа хорошая, повышение правовой и финансовой культуры. Если говорить про обе культуры, то у нас очень много делается в рамках направлений и юриспруденции, и в рамках большой укрупненной группы специальностей направления "экономические науки". Уже в стандарты внесены необходимые изменения, но такие мероприятия, как олимпиада, дают намного больше, чем какая-то нормативная работа. Учитывая охват - несколько тысяч школьников - мы с удовольствием констатируем для наших профильных университетов, где сегодня преподают юриспруденцию, экономику, информационную безопасность: это, конечно, большой шаг вперед в части профориентации", - сказал он на пресс-конференции по итогам олимпиады.

Министр также напомнил, что победители и призеры из числа школьников получат право преимущественного поступления в российские вузы, а студенты - перспективные места для трудоустройства. "В рамках наших полномочий принято решение, что победители олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в вузы, либо при продолжении обучения на соответствующем уровне", - заявил он.

Победителями и призерами олимпиады стали 122 школьника и студента из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В отборочном этапе олимпиады, который прошел в мае - июне 2021 года, приняли участие более 31 тыс. участников. В результате 500 человек вышли в финал, который проходит с 3 по 9 октября в Сочи. Среди участников - 440 российских школьников и студентов, а также 60 студентов из ВУЗов стран ближнего зарубежья.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится впервые по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее цель - повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, а также поиск талантливой молодежи для привлечения к работе в национальные антиотмывочные системы своих стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко распорядился проработать вопрос о проведении олимпиады в ежегодном формате на федеральной территории "Сириус".