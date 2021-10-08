Минпросвещения отозвало согласование назначения министра образования в ЕАО

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России в связи с неисполнением работ по нацпроекту "Образование" отзывает согласование назначения министра образования в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

"Наиболее остро вопрос неисполнения работ стоит в Еврейской автономной области. В связи с попаданием региона в "красную" зону по результатам третьего мониторинга подряд, Минпросвещения России принято решение отозвать согласование назначения регионального министра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе регионов "красной" зоны по данным последнего мониторинга министерства отмечены Сахалинская область, Дагестан, Ханты-Мансийский АО - Югра, Астраханская область, Воронежская область, Мурманская область, Кировская область, Кабардино-Балкария, Оренбургская область, Приморский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ.

Кроме того, 43 российских региона имеют отставание по выполнению работ по нацпроекту в соответствии с текущим календарным графиком. Кассовое исполнение мероприятий этими субъектами составляет ниже 40%, отмечается в сообщении.