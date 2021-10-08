Ученые СКФУ расскажут о создании новых лекарств на фестивале Nauka 0+

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представят исследования по созданию новых лекарств, расскажут об основах первой медицинской помощи и цифровом этикете в рамках фестиваля Nauka 0+. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-центре вуза.

"Представители Химико-фармацевтического факультета познакомят участников с направлениями клинико-фармакологических исследований, а именно расскажут о создании новых лекарственных средств. Ученые Медико-биологического факультета научат оказанию первой медицинской помощи, а в творческой мастерской маркетолога преподаватели Института экономики и управления на примерах известных брендов помогут изучить основы маркетинга и продвижения. Также можно стать участником интеллектуальной игры "Таможенный эрудит", посетить мастер-класс по цифровому этикету и многое другое", - говорится в сообщении.

Фестиваль науки будет проходить в крупнейшем вузе Северного Кавказа с 11 по 16 октября. В этом году он организован в смешанном формате, помимо офлайн-мероприятий в вузе запланировали и онлайн-активности.

"Каждый раз фестиваль собирает на своей площадке огромное количество школьников, а также студентов, молодых ученых и всех заинтересованных в науке. Nauka 0+ - это не просто лекции, а действительно завораживающие интерактивные мероприятия: квесты, мастер-классы, творческие площадки. Благодаря фестивалю ребята развивают свой интерес к науке", - приводятся в сообщении слова и.о. замдиректора по научной работе Института экономики и управления СКФУ Анны Савцовой.

Всероссийский фестиваль Nauka 0+ - один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире, он проходит ежегодно с октября по ноябрь. Мероприятие зародилось в 2006 году в МГУ им. М. В. Ломоносова по инициативе его ректора Виктора Садовничего, за 15 лет проведения в нем приняли участие более 25 млн человек. В этом году фестиваль проходит в статусе одного из ключевых событий объявленного президентом Года науки и технологий в России.