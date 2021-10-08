Правительство Латвии ввело на три месяца в стране режим ЧП из-за коронавируса

Как сообщает местное агентство LETA, решение о введении в Латвии ЧП в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вступает в силу с 11 октября.

Как заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, необходимо выбрать между предложенными Советом по кризисному управлению ограничениями или полным локдауном. "У нас есть два варианта - или пойти этим путем, который обсуждался, или пойти другим путем и закрыть все на какое-то время. Мы хотим дать нашим детям возможность продолжить учиться в школах, мы хотим дать вакцинированным людям возможность продолжать вести нормальную жизнь. Все правила направлены на то, чтобы люди вакцинировались", - указал он.

Утвержденный кабинетом министров пакет антиковидных мер больше всего повлияет на людей без сертификата о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни. Люди, которые не привиты и не переболели ковидом, смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать торговые центры, а люди с ковид-сертификатом смогут посещать и другие места торговли, где должен быть обеспечен контроль посетителей. Во всем госсекторе вакцинация будет обязательной, а к занятым в частном секторе требования прививаться будут расширены. Удаленная работа будет требоваться от всех, для кого она возможна.

Обладатели ковид-сертификатов смогут продолжать оказывать и получать услуги очно при соблюдении требований эпидемиологической безопасности. Кроме того, люди с сертификатом смогут посещать заведения общепита, но время их работы будет ограничено, а также публичные мероприятия, однако количество посетителей также будет ограничено. Школы Латвии продолжат работать в прежнем очном режиме, но дети и учителя должны будут ходить в масках. В школах будет проводиться регулярное тестирование учащихся и будет значительно сокращен объем занятий образования по интересам.

По решению правительства с 9 ноября прошлого года до 6 апреля этого года в Латвии действовал режим ЧП, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией также с 13 марта до 9 июня 2020 года.