В Мордовии введут QR-коды для доступа в общепит, учреждения спорта и культуры

ТАСС, 8 октября. Жители Мордовии с 15 октября смогут посетить учреждения спорта, культуры и заведений общепита только при предъявлении QR-кода или сертификата вакцинации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу региональным оперативным штабом.

"С 15 октября допуск совершеннолетних граждан в организации общественного питания, бытовых услуг, спорта и культуры будет осуществляться только при наличии QR-кода или сертификата профилактической прививки, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, с даты которой прошло не больше года, либо QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не больше 6 месяцев", - отмечается в сообщении.

По информации штаба, на следующей неделе Управление Роспотребнадзора по Мордовии также определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация.

В сообщении отмечается, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике сложная. На данный момент уже пройдены пиковые значения ноября-декабря прошлого года. На лечении в госпиталях находятся 2 400 пациентов с коронавирусом (400 новых поступило за эту неделю). Растет число внебольничных пневмоний, особенно среди граждан старше 60 лет. В лечении ковида задействованы 17 медицинских учреждений. В Мордовии развернуто 2 700 инфекционных коек, при этом свободный коечный фонд составляет всего 9%.

Растет заболеваемость у детей. В связи с этим дистанционное обучение введено в 11 школах республики. При этом отмечается рост ОРВИ, а также официально зарегистрирован случай гриппа.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Мордовии выявлено 28 723 случая коронавируса. Выздоровели 24 563 человека, умерли 584 пациента с подтвержденной инфекцией.