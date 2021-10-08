В Грозном до конца года завершится инвестиционное строительство семи многоквартирных домов

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Пятнадцать многоквартирных жилых домов ввели в эксплуатацию в Грозном с начала 2021 года, строительство еще семи планируется завершить до конца года. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Хас-Магомед Кадыров.

"В настоящее время на территории города ведется строительство 30 многоквартирных жилых домов на 7 812 квартир. За 2021 год введены в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов на 858 квартир. До конца года планируется завершение инвестиционного строительства еще 7 многоквартирных жилых домов на 918 квартир. Строится многофункциональный жилой комплекс "Минутка", который будет включать в себя два разновысотных корпуса от 10 до 16 этажей на 214 квартир", - сказал он.

По словам мэра, также в городе ведутся работы по благоустройству 25 дворовых территорий с устройством детских площадок и одного мини-футбольного поля. "В текущем году мэрией запланирован ремонт 91 улицы протяженностью 79 км., в том числе в рамках нацпроектов завершается асфальтирование 47 улиц, обновляются ветхие водопроводные сети протяженностью 129 км. Полностью завершены работы по укладке асфальта протяженностью 58 км", - отметил Кадыров.

Кроме того, проведены работы по замене более 5 км канализационных и ветхих тепловых сетей протяженностью - 7 км. В 2021 году ведутся работы по капитальному ремонту 92 многоквартирных домов. "С начала этого года в рамках сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики в Грозном построено девять многоквартирных жилых домов, в которые переселены более 1 100 человек. Также в рамках данной программы построены и готовы к заселению 3 многоквартирных дома на 223 квартиры", - добавил градоначальник.

Помимо этого, за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова остронуждающимся семьям Грозного предоставлено 120 квартир и пять жилых дом.