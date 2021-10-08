Мурманский проект поддержки женщин в ЗАТО могут использовать на арктических территориях

ТАСС, 8 октября. Опыт социального проекта "Творческая осень" по поддержке и развитию женщин в ЗАТО Мурманской области может быть использован на удаленных территориях Арктической зоны. Об этом в пятницу во время всероссийского марафона "Компас женского лидерства. Мягкая сила" сообщила руководитель единого волонтерского центра региона Евгения Чибис.

"Мы уверены, что этот проект можно транслировать не только в закрытые военные территории, какие-то военные поселки, где мало событийных мероприятий, но и на удаленные территории в Арктике", - сказала она.

Проект "Творческая осень" - это продолжение интерактивной конференции мурманского волонтерского центра "Звезда Севера", который был направлен на раскрытие творческого потенциала женщин в закрытых городах. По словам Чибис, проблема актуальна для Мурманской области, где почти 20% населения живет в таких образованиях, где недостаточно мероприятий по поддержке женщин. Участники проекта работают по двум направлениям: интеллектуальное волонтерство, где женщины могут поделиться своим опытом и навыками, а также проекты, направленные на установление связей на новом месте. Воплощенные инициативы проекта впоследствии могут перерастать в собственное дело, находить грантовую поддержку.

Некоторые добровольческие инициативы уже переросли в целостные проекты. Например, проект психологической поддержки "Другая я", проект поддержки женщин, которые столкнулись с проблемами онкологии. Впервые 7 ноября в рамках "Творческой осени" в Мурманской области пройдет "Офицерский бал". Кроме того, получила жизнь франшиза фитнес-клубов, которая теперь распространилась на территорию Архангельской области, в ЗАТО Северодвинск. "Чем больше таких проектов и мероприятий мы проводим в наших закрытых городах, тем больше мы видим волну позитива от наших женщин, волну изменений, которые они несут дальше в общество", - добавила Евгения Чибис.

Марафон "Компас женского лидерства. Мягкая сила" продлился 16 часов. Он начался на Камчатке и Чукотке с обсуждения вопросов туризма и сохранения уникальной природы этих регионов и завершился в Калининградской области. Марафон объединил более 150 спикеров из различных субъектов РФ, он прошел в гибридном формате: обсуждение наиболее актуальных тем проходило одновременно в московской и региональных студиях.

Гости марафона - сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".