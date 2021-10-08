В Чечне разработают программы оценивания знаний школьников с опорой на самооценку

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Институт развития образования Чеченской Республики начал разработку методов и систем оценивания уровня знаний учеников в начальной школе, в которых важное место будет уделено обучению навыкам самооценки школьников, сообщила ректор института Ганга Эльмурзаева в кулуарах Московского международного салона образования.

"Мы разрабатываем свои программы. <...> Не все учителя понимают, что такое критерии оценивания, не все учителя понимают, что такое формирующее оценивание. <...> Систему оценивания на уроке нужно разрабатывать вместе с учениками", - сказала ректор.

Учеников нужно обучать самооцениванию, считает Эльмурзаева. Школьник должен понимать, за что и как его оценивают, что учитель считает наиболее важным в его ответе. "Не всем школам удается полностью применить, например, формирующее оценивание как принцип обучения в школе. Пользоваться какими-то моментами из этой системы обучения учителю намного проще", - добавила ректор.

Институт развития образования Чеченской Республики осуществляет свою деятельность с 1938 года. Он включает в себя 13 центров подготовки, среди которых центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.