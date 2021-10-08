Форум обсуждения битвы за Кавказ собрал в Пятигорске более 350 ученых и общественников

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Международный научно-практический форум "Единство и братство народов Кавказа - решающий фактор победы в Битве за Кавказ" собрал в пятницу в Пятигорске (Ставропольский край) свыше 350 ученых, общественных деятелей и представителей молодежи из 6 стран. На площадках форума участники обсудили ход военных действий, а также вопросы фальсификации истории Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"В Пятигорске 8 октября прошел Международный научно-практический форум "Единство и братство народов Кавказа - решающий фактор победы в Битве за Кавказ", приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участниками мероприятия стали ученые, работники музеев и архивов, краеведы, общественные деятели, представители власти и студенты из России, Армении, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии и Чехии", - говорится в сообщении. Организаторы сообщили, что всего форум собрал свыше 350 человек.

По данным пресс-службы, выступающие отмечали актуальность проведения подобных площадок для сохранения исторической памяти и мира между жителями государств на территории Большого Кавказа. "Сегодня важно сделать все возможное, чтобы народы Кавказа сохранили единство. Нельзя допускать их разделение по религиозным и другим признакам. Для всех нас родная земля - это Кавказ, и каждый должен чувствовать себя, прежде всего, кавказцем и стараться сохранить мир на нашей земле, помнить нашу общую историю", - сказал ректор Юго-Осетинского госуниверситета им. Александра Тибилова Вадим Тедеев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в работе секций были рассмотрены военные действия и трудовой подвиг народов Кавказа в период Битвы за Кавказ, а также деятельность Российского военно-исторического общества по противодействию фальсификации истории Второй мировой войны. Параллельно обсуждалась роль СМИ и возможности общественной дипломатии в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Отдельную площадку организаторы выделили для рассмотрения героических страниц общей истории 1941-1945 гг. глазами молодежи Южного и Северного Кавказа. На секциях выступили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Ростова-на-Дону, Элисты, Краснодара, республик СКФО и Ставрополья.

Форум проходил при поддержке правительства Ставропольского края в рамках реализации проекта "Великая Победа и Битва за Кавказ в исторической памяти народа". Организаторами форума выступили Северо-Кавказский федеральный университет и региональное отделение Российского военно-исторического общества в Ставропольском крае.

О битве

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций.

Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР.