На Ставрополье 1 тыс. безработных прошли переобучение в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Программы переобучения в 2021 году прошли 1 тыс. безработных жителей Ставрополья в рамках проекта "Содействие занятости". До конца года число получивших новую профессию безработных жителей региона вырастет в полтора раза, сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Ставрополья Борис Семеняк.

"Уже больше 2,1 тыс. человек пригласили в программу. Одна тысяча человек уже закончили обучение, одна тысяча человек находятся в процессе обучения. До конца года, по нашим оценкам, еще 500 - 600 человек пройдут обучение", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По информации портала службы занятости населения Ставрополья, на начало октября 2021 года число безработных в регионе составило 15,5 тыс. человек. Представитель министерства отметил, что переобучение позволяет участникам программы не только занимать существующие вакансии, но и создавать рабочие места. "Масса примеров, когда прошедший обучение становился индивидуальным предпринимателем или самозанятым. То есть, полученные знания эти люди применяли для своей собственной профессиональной деятельности, развивают бизнес и так далее", - отметил Семеняк.

Реализацией проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" занимаются три федеральных оператора: Национальный исследовательский Томский государственный университет (отвечает за переобучение на базе российских вузов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (отвечает за переобучение государственных служащих, управленцев) и Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс" (занимается обучением и переобучением по рабочим специальностям).