В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 8 октября. Сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

По данным портала, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу.

Поступают также сведения о сбоях в работе соцсети Facebook и мессенджера Facebook Messenger, однако отчетов о неполадках значительно меньше.

Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоя в работе принадлежащих ей соцсетей.

"Мы знаем, что некоторые люди испытывают трудности с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы извиняемся за неудобства", - указано в сообщении компании, размещенном в Twitter.