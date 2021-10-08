Кабмин определил правила утверждения норм языков коренных малочисленных народов России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Министерству просвещения образовать межведомственную комиссию, которая будет утверждать правила орфографии и нормы языков коренных малочисленных народов России. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила утверждения норм языков коренных малочисленных народов РФ, правил орфографии и пунктуации этих языков. Министерству просвещения РФ образовать межведомственную комиссию по языкам коренных малочисленных народов РФ и утвердить положение о ней", - говорится в распоряжении.

Как указано в документе, этой межведомственной комиссией будут утверждаться грамматики, содержащие нормы языков коренных малочисленных народов РФ, правила орфографии и пунктуации.

В состав комиссии в обязательном порядке будут входить представители Минпросвещения, Минобрнауки, Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Российской академии наук (РАН), Российской академии образования и объединений коренных малочисленных народов. Для утверждения грамматик и правил будет проводиться их экспертиза РАН, Российской академией образования, вузами и другими организациями, "имеющими в своем штате специалистов соответствующего профиля и квалификации".

Решения межведомственной комиссии, утвержденные грамматики и правила будут публиковаться на сайте Минпросвещения или другом официальном ресурсе в интернете.