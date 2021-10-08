Эксперт: прогноз сроков спада пандемии коронавируса в России пока пессимистичный

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Прогноз по срокам спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока можно назвать пессимистичным. Такое мнение в пятницу высказал главврач столичной ГКБ № 67 им. Ворохобова Андрей Шкода в интервью телеканалу " Россия-1 ".

"Я вам скажу правдивый прогноз: любая пандемия длится от трех до пяти лет. <...> Чем больше мы будем прививаться, тем быстрее пандемия пойдет на спад и не надо будет ждать ни 2024, ни 2025 год. Пока что сценарий пессимистичный", - сказал он.

Шкода также отметил, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией зависит от активности общества. "Очень важно прежде всего обратиться ко врачу и не заниматься самолечением. И самое главное - вакцинация. <...> Ни одного пациента привитого не было у нас в реанимационном отделении", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 236,8 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 717 356 случаев заражения, выздоровели 6 819 796 человек, умерли 214 485. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.