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Средства на строительство инфекционного корпуса больницы в Курске поступили в регион

Работы планируют завершить к 20 декабря

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Почти 1,4 млрд рублей на завершение строительства инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы поступили в регион по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

Мишустин 8 октября, осматривая больницу в рамках рабочей поездки в Курск, поставил задачу, чтобы в ближайшие два месяца инфекционный корпус заработал.

Губернатор региона Роман Старовойт заверил премьера, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе.

Строительство инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы, рассчитанного более чем на 230 коек, началось в январе нынешнего года. Корпус будет оснащен аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и другим оборудованием. Там будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Общая площадь здания составит более 19 тыс. кв. м.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурская область
Пандемия COVID-19
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