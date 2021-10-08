СМИ: Мексика подпишет договор с Россией о производстве вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 8 октября. /ТАСС/. Мексиканская государственная фармацевтическая компания Birmex подпишет соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о расфасовке и производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Milenio .

Согласно ее данным, глава Birmex Педро Сентено в пятницу вылетел в Москву, чтобы лично участвовать в заключении соответствующих договоров. "Процесс расфасовки начнется с выполнения существующего контракта между правительством Мексики и РФПИ <...>", - сказал он в интервью газете. Три пробные партии разлитой в Мексике вакцины были направлены в Россию ранее в текущем году.

По словам Сентено, Birmex может расфасовывать по 2 млн доз "Спутника V" ежемесячно, однако основная цель переговоров заключается в передаче Мексике технологии российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, чтобы производить субстанцию для изготовления вакцины на территории республики. Ожидается, что латиноамериканская страна будет обладать мощностями для выпуска 20 млн доз "Спутника V" в год.

Разрешение на экстренное использование российского препарата для защиты населения от коронавируса мексиканский регулятор выдал в начале февраля. Первая партия вакцины была доставлена в страну из России 22 февраля.