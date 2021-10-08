Премию им. Максима Минчева вручили на Генассамблее EANA проекту агентства DPA

ВЕНА, 8 октября. /ТАСС/. Информационный проект германского агентства DPA "Инфоканал" о детальном оповещении пользователей о срочных новостях получил первую премию им. Максима Минчева за качественную новостную журналистику в 2021 году. Учрежденная в память о бывшем генеральном директоре Болгарского телеграфного агентства (БТА) награда была вручена в пятницу представительнице DPA в ходе заседания Генассамблеи Европейского альянса информационных агентств (EANA, European Alliance of News Agencies) в Вене.

Как отметил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, новая премия заслуженно носит имя экс-гендиректора БТА Максима Минчева. "Максим был многолетним другом и соратником ТАСС, с которым мы поддерживали тесное сотрудничество", - добавил Гусман.

Минчев родился в Софии 5 июня 1953 года. С 2003 года возглавлял БТА. В 2016 году был избран генеральным секретарем Всемирного совета информационных агентств, а потом стал президентом Ассоциации информационных агентств Балкан и Юго-Восточной Европы и Ассоциации информационных агентств Черноморского региона. Он умер в ноябре 2020 года на 68-м году жизни.

В двухдневном форуме EANA в Вене приняли участие представители 32 ведущих информационных агентств Европы. Россию представляли генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.