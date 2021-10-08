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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Член ОНК рассказала об условиях содержания экс-замглавы Минпросвещения Раковой в ИВС

Она содержалась в камере с рецидивисткой в нарушение установленных правил

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова содержится в изоляторе временного содержания на Петровке с рецидивисткой, склонной к насилию, что запрещено правилами содержания арестантов. Об этом журналистам рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

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"Экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в ИВС на Петровке 38 в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь - воды. Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом", - сказала она.

Согласно информации из открытых источников, ранее Ракова не была судима. Согласно закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", запрещено содержать людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы с теми, кто уже ранее имел опыт пребывания в таких местах.

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РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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