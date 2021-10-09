Паспорт и спортивная форма были в рюкзаке, похищенном в Москве сотрудниками посольства США

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма были в рюкзаке, похищенном тремя административно-техническими сотрудниками посольства США в Москве. Об этом рассказал журналистам сам потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов.

"Кроме наличности, там [в рюкзаке] были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт", - сказал он.

Мужчина также рассказал, что оставил рюкзак под барной стойкой и периодически контролировал его. "Собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу, а рюкзака нет", - добавил он.

В пятницу глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейским удалось установить троих подозреваемых в совершении преступления, ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

Профильное подразделение МВД РФ через МИД инициировано направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета с целью проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Позже в МИД РФ ТАСС сообщили, что российская сторона направила в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности. В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России, отметили в министерстве.