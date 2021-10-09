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Масштабный сбой в работе соцсетей

Facebook исправила неполадки, вызвавшие сбои в работе ее соцсетей

Компания принесла извинения пользователям
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 9 октября. Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook. Об этом компания сообщила в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. <...> Мы устранили проблему, еще раз благодарим за ваше терпение на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру, по данным сервиса Downdetector, жаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

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СШАМасштабный сбой в работе соцсетей
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