Facebook исправила неполадки, вызвавшие сбои в работе ее соцсетей

ТАСС, 9 октября. Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook. Об этом компания сообщила в пятницу на своей странице в Twitter .

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

"Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. <...> Мы устранили проблему, еще раз благодарим за ваше терпение на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру, по данным сервиса Downdetector, жаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook.