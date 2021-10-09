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МВД обсуждает с профессиональным сообществом изменение требований к диагностике машин

Ведомство ранее предложило Минтрансу при диагностике транспортных средств отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МВД России обсуждает с профессиональным сообществом различные варианты изменений обязательных требований к диагностике автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

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"В настоящее время проводится обсуждение с профессиональным сообществом различных вариантов корректировки существующих обязательных требований к диагностике транспортных средств", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что детальный комментарий пока преждевременен.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что МВД предложило Минтрансу при диагностике транспортных средств (независимо от типа) отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а у легковых машин - игнорировать трещины в лобовом стекле, не проверять замки дверей и механизмы регулировки сидений, систему обогрева и обдува ветрового стекла. По данным издания, Минтранс с предложением МВД пока не согласился, но готов обсуждать и вырабатывать компромиссное решение.

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