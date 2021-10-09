Проект креативного кластера на ТЭЦ в Новосибирске планируется подготовить к лету 2022 года

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Концепцию развития креативного кластера на территории здания заброшенной ТЭЦ-1, построенной почти сто лет назад и являющейся памятником истории, в Новосибирске намерены подготовить к лету 2022 года. После этого, планируется начать процесс передачи строения из собственности Сибирской генерирующей компании, осуществляющей теплоснабжение в городе, муниципальным властям, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Мы хотим с мэрией презентовать [компании проект], чтобы они были уверены, что там будет все хорошо. Это будет большой креативный кластер, там будут арт-пространства. Мы хотим как можно быстрее, надеемся, что до лета 2022 года мы разработаем эту концепцию", - сказала Терешкова.

Вице-мэр отметила, что процесс передачи ТЭЦ необходимо оформить официально, поскольку станция находится в собственности компании. "Они готовы ее городу передать, но нужно обговорить на каких условиях и что мы будем делать, а для этого нам надо защитить проект", - пояснила Терешкова.

Ранее заявлялось о планах по реставрации здания ТЭЦ, однако, как сообщали СМИ, его нельзя менять без согласования с госинспекцией по охране памятников. Планировалось также благоустроить зону рядом со станцией и продлить прогулочную зону, отходящую от городской набережной.

Новосибирская ТЭЦ-1 стала первой крупной теплоэлектростанцией Сибири, агрегаты которой были запущены в марте 1926 года. В июле 1964 года ТЭЦ-1 была упразднена, а здание реконструировано под котельную, позднее работа станции была полностью остановлена. Объект является памятником истории.