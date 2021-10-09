Суд в США приостановил действие запрета на закон об абортах в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд пятого округа США на заседании в пятницу вечером временно приостановил действие запрета на выполнение закона об абортах в Техасе. Об этом свидетельствуют документы, внесенные в базу данных суда.

Вокруг закона об абортах продолжается юридическая битва. Пока его противники ищут лазейки, с помощью которых можно было бы добиться пересмотра дела в Верховном суде США и окончательного запрета этой меры, в среду им удалось убедить федеральный окружной суд в Техасе в необходимости ввести запрет на действие закона. Однако возможность такого запрета вызывала сомнения - закон не требует каких-либо действий от представителей федеральных властей и властей штата, а дает право жителям Техаса подавать в суд на совершающие аборты клиники.

Сторонники закона оспорили в апелляционном суде, который находится уже в Новом Орлеане, возможность запрета права граждан обращаться в суд. Суд счел оправданными их возражения и, кроме того, постановил, что до вечера вторника Министерство юстиции США должно дать разъяснения о возможности приостановки действия закона.

Запрет на аборты в Техасе в последние недели стал одной из главных линий противоречий в американском обществе наряду с ситуацией на границе с Мексикой и обязательной вакцинацией для определенных групп населения.

Закон вступил в силу в начале сентября. Он в большинстве случаев запрещает проведение операции после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это распространяется и на те ситуации, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее 10 тыс. долларов в случае их успеха в суде.