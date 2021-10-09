Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду на юге России и Северном Кавказе

ТАСС, 9 октября. Антициклон удержит в выходные дни сухую и преимущественно солнечную погоду на Юге России и Северном Кавказе, кратковременные дожди пройдут 9 октября только в Крыму. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге страны и Северном Кавказе в выходные дни будет умеренно тепло и солнечно. Температура воздуха, которая была всю последнюю неделю ниже климатической нормы на несколько градусов, приблизится к ней, а в некоторых регионах превысит на один-два градуса. Небольшие дожди возможны только в Крыму в субботу", - сказал он.

Прекращение осадков, прошедших на неделе в горных районах Адыгеи, Кубани, республик северного Кавказа, связано с усилением позиции антициклона. Его центр смещается на юг, атмосферное давление повысится, добавил Синенков.

В Ростове-на-Дону 9 октября прогнозируют до 12-14 градусов тепла, 10 октября - до 15-17 градусов. В Волгограде - до 12-14 градусов. В Краснодаре 9 октября воздух прогреется до 15-17 градусов, а 10 октября - до 17-19 градусов. В Сочи будет еще теплее - до 19-21 градуса.

В Ставрополе - до 11-13 градусов тепла. Во Владикавказе и Нальчике будет облачно, с прояснениями, до 10-12 градусов. В Грозном столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов.

В Симферополе 9 октября прогнозируют 9-11 градусов тепла при кратковременном дожде, 10 октября - 13-15 градусов. В Ялте 9 октября - до 12-14 градусов тепла и дождь, 10 октября - 14-16 градусов, осадки прекратятся, выглянет солнце.