В Якутии открылся технопарк для школьников

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Технопарк "Сайдыс" для школьников открылся в Якутии, на базе лицея в селе Майя, сообщила в субботу пресс-служба Целевого фонда будущих поколений республики.

"Состоялось торжественное открытие нового детского школьного технопарка "Сайдыс", созданного на базе Майинского лицея имени И. Г. Тимофеева. Как отметила в приветственном слове директор лицея Татьяна Попова, к этому событию образовательное учреждение готовилось давно: восемь лет назад здесь открыли специальный кружок для школьников, проводились различные мероприятия технической направленности, подготовлены профессиональные кадры и налажено сетевое взаимодействие с другими школами технического профиля", - говорится в сообщении.

Попова отметила, что открытие технопарка позволит усилить работу по профессиональному ориентированию школьников. Это первый в Якутии технопарк, созданный в рамках реализации республиканского проекта Целевого фонда будущих поколений "Детские инновационные центры".

Генеральный директор фонда Владимир Егоров сообщил, что к 2024 году детские технопарки должны быть созданы в каждом муниципальном районе и городском округе. "Расширение сети детских технопарков, центров цифрового образования и других инновационных центров будет способствовать широкому охвату детей в республике, в том числе и сельской местности. Это одно из ключевых условий для создания системной подготовки квалифицированных кадров для современной экономики", - добавил Егоров.

Создание центров дополнительного образования детей соответствует задачам национального проекта "Образование". Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.