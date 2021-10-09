Аллею в честь погибших на войне односельчан благоустроят в ауле в КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Аллея памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, будет благоустроена в рамках общественной инициативы в ауле Инжич-Чукун Абазинского района Карачаево-Черкесии. Об этом рассказал ТАСС глава администрации Инжич-Чукунского сельского поселения Фауд Джантемиров.

Два года назад в рамках акции "Аллея славы" в ауле высадили 160 берез. В этом году власти и общественники приняли решение провести благоустройство территории. Соответствующую инициативу Совета старейшин абазинского народа поддержал Фонд президентских грантов, выделивший на реализацию проекта более 400 тыс. рублей. Столько же на благоустройство аллеи направили общественники.

"В центре мы установили гранитный камень, на котором появится мемориальная доска. На ней будет высечено напоминание ныне живущим и тем, кто будет здесь жить, что из аула на фронт ушли и не вернулись домой 123 человека. Также мы проложим тротуар, установим скамейки. Аллея станет полноценным местом отдыха и проведения мероприятий в ауле", - сказал Джантемиров.

Собеседник агентства добавил, что в рамках проекта также проведут серию мероприятий с участием старейшин и ветеранов. Одно из них уже прошло: в конце сентября в ауле собрались представители абазинского и абхазского народов, ветераны грузино-абхазской войны, которые встретились с местными школьниками.