Индия договорилась с Венгрией и Сербией о признании сертификатов о вакцинации

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Индия договорилась с Венгрией и Сербией о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 начинается! Индия и Венгрия согласны признать сертификаты о вакцинации от COVID-19 друг друга. Это будет способствовать мобильности в сфере образования, бизнеса, туризма", - написал Багчи в Twitter.

"Еще одна страна признает индийский сертификат о вакцинации! Традиционная дружба с Сербией преобразуется во взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19!", - написал он в другом сообщении.

Эта информация появилась на следующий день после того, как правительство Великобритании решило снять требование об обязательном 10-дневном карантине для прибывающих в страну индийцев. Индия ввела с 4 октября обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих в страну подданных Великобритании в ответ на аналогичное британское правило для всех индийцев. Ранее Великобритания отказалась признавать индийские сертификаты о вакцинации. Индия в ответ назвала такое решение "колонизаторским".

Нью-Дели последовательно выступает за взаимное признание протоколов о вакцинации. 25 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Quad ("четверки" с участием Индии, Австралии, США и Японии) выступил с предложением ввести общий международный протокол поездок в условиях пандемии, предусматривающий взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.