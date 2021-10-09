Сборник сказок терских казаков издадут на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Отдельный сборник сказок терских казаков впервые подготовят на Ставрополье благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Книга будет выпущена в 2022 году, сообщила ТАСС инициатор проекта Ирина Щербакова.

"Это будут сказки, собранные в станицах бывшей Терской области. Когда-то она объединяла станицы Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Ставропольского края и так далее. Планируется издание в 2022 году бумажной книги, книги будут переданы в библиотеки", - сказала она.

Отдельных сборников сказок терских казаков сейчас нет - некоторые из них входили в другие книги. "Казачьи сказки есть, но сказки терских казаков практически не издавались. Единственное издание, которое нам удалось найти, выпущено в 2014 году Евгением Барановым, там 12 или 13 сказок. Мы разыскали много других терских сказок в разных источниках", - пояснила Щербакова.

Авторы проекта отмечают, что казачьи сказки объединяют в себе многие фольклорные мотивы. "Казаки часто были переселенцами, охраняли российские границы, создавали новые станицы, куда привозили свой фольклор. В их сказках есть такие герои, как царь, царевич, Иван-дурак, есть элементы русских сказок, но есть и что-то свое. Есть сказки с главными героями - казаками, в некоторых присутствует куначество - это влияние жизни рядом с горскими народами", - сообщила инициатор проекта.

Помимо бумажной, будет выпущена и электронная версия сборника. "Эту версию будем распространять на электронных ресурсах. Обложка бумажной книги будет выполнена в формате 3D с дополненной реальностью, при наведении камеры смартфона персонажи на обложке будут "оживать". На сайте проекта также будет создана интерактивная карта - точками будут обозначены станицы, где рассказывалась та или иная сказка", - отметила Щербакова.

По информации авторов проекта, сейчас на Ставрополье действуют многочисленные казачьи общины, часть из которых входит в Терское войско - порядка 20 000 человек с семьями, где есть дети. Для живущих в крае казаков актуально изучение истории, фольклора, культуры и, как ее части, устного народного творчества.