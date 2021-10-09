Московский трамвай получил "транспортный "Оскар"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский трамвай получил премию Global Light Rail Awards в номинации "Проект года", победив Великобританию и Венгрию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Наш трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards! Мы обошли коллег из Великобритании и Венгрии и стали первыми в номинации "Проект года". Эта награда - "Оскар" в сфере городского рельсового транспорта. Жюри отметили масштаб развития трамвая и его сервисов для пассажиров как следствие синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных перевозчиков в мире - Московского метрополитена", - приводятся слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.

Он добавил, что в прошлом году московский трамвай наградили как "самую развивающуюся систему". Трамвай - один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у трамвайной сети новый оператор - Московский метрополитен. В городе изменили подход к управлению инфраструктурой - "взяли жесткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным транспортом", уточнил Ликсутов.

По словам заммэра, применение новых технологий и программ как раз отметило жюри международного конкурса. По поручению мэра Москвы специалисты продолжат развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновят трамвайный парк.