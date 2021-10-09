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Около 50 тыс. растений из садов фестиваля "Цветочный джем" высадят в Москве

Южные кустарники и цветы передадут в питомники, а также в ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. кустарников, цветов и деревьев из садов фестиваля "Цветочный джем" высадят в скверах и парках Москвы. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Московские парки, скверы и аллеи украсят растения из садов "Цветочного джема". Фестиваль проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. В течение недели специалисты демонтировали фестивальные сады и сейчас готовы высадить почти 50 тыс. кустарников, цветов и деревьев на новые постоянные места", - говорится в сообщении.

Около 7 тыс. растений высадят в парке "Яуза" - там появятся гортензии, дерен, розы, березы, перовския, а в парке "Горка" - липы и английские и плетистые розы.

Южные кустарники и цветы передадут в питомники, а также в ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород". Коллекция сада пополнится южными и водными растениями, которые украшали площадку около входа в ЦУМ на Кузнецком Мосту. Также в "Аптекарском огороде" разместят самшиты, олеандры, камелии и пираканты.

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