Школьный автопарк КБР пополнился 30 новыми автобусами

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков вручил ключи от 30 школьных автобусов представителям районов республики, передает корреспондент ТАСС. В следующем году школам планируется передать еще семь автобусов.

Коков отметил, что новые автобусы позволят комфортно и безопасно доставлять детей в образовательные учреждения. Школам передано 19 ГАЗов и 11 ПАЗов. В 2022 году планируется передать еще семь транспортных средств, в 2023 году - пять, и три в 2024 году. На 1 июня 2021 года за образовательными организациями КБР закреплено 152 единицы школьного транспорта.

Кроме того, 41 современный автомобиль получили сотрудники дорожно-патрульной службы республики. "Сегодня МВД тоже обновляет свой парк, что позволит также обезопасить детей на дорогах. <...> Основная задача по безопасности на дорогах лежит на вас, на сотрудниках ГИБДД. Я уверен, что вы приложите все усилия для обеспечения безопасности и снижения смертности на дорогах", - сказал руководитель субъекта.

Новые патрульные автомашины марки Hyundai Solaris получили подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения в Нальчике и десяти районах республики.