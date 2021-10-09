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Работу терминалов оплаты проезда восстановили во всех городских автобусах Воронежа

Работа была прервана из-за поломки базовой станции оператора сотовой связи

ТАСС, 9 октября. Специалисты в полном объеме восстановили работу терминалов оплаты проезда во всех маршрутных автобусах в Воронеже, нарушенную утром 8 октября из-за поломки базовой станции оператора сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

"9 октября в 2:00 в полном объеме специалистами восстановлена работоспособность базовых станций сотового оператора, соответственно, и терминальное оборудование в городских автобусах, по информации управления транспорта, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Воронеже, где проживают более 1,1 млн человек, утром 8 октября вышли из строя терминалы оплаты проезда во всех маршрутных автобусах. Причиной стала поломка базовой станции оператора сотовой связи. Всего, по данным пресс-службы мэрии, в будни в городе на линии выходят порядка 1 200 автобусов. Система безналичной оплаты проезда в городе ввели с 1 июня 2018 года, по карте проезд стоит 21 рубль, при оплате наличными - 23 рубля.

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