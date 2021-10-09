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Пандемия COVID-19
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге возросло за сутки на 2 717

Это максимальное значение с 24 января

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новые 2 717 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с 24 января.

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Всего с начала пандемии зафиксировано 641 870 заболевших, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в регионе был выявлен 2 501 заразившийся.

За сутки выписали по выздоровлению 1 878 пациентов, всего вылечились 594 918. Был зарегистрирован 61 летальный исход за сутки, всего умерли 22 382 человека.

В настоящее время болеют 24 570 пациентов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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