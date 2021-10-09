Жители якутского села, дома которых уничтожил лесной пожар, получат новое жилье в октябре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Строительство жилья для граждан, дома которых уничтожил лесной пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии, завершится в октябре. Об этом сообщается в субботу на сайте республиканского правительства.

"До конца следующей недели будут введены оставшиеся 14 домов. В данное время близится к завершению строительство животноводческого комплекса индивидуального предпринимателя. Кроме того, в ближайшие дни будут доведены выплаты на восстановление хозяйственных построек и гаражей", - говорится в сообщении.

В субботу первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников вручил ключи от новых благоустроенных домов и денежные сертификаты 14 семьям, пострадавшим от лесного пожара. Первые семьи получили новое жилье 28 сентября и 1 октября. Бердников отметил, что в селе приводят в порядок и улично-дорожную сеть, а в ближайшие дни в Бясь-Кюели будет проведен интернет. За два месяца в селе были проведены инженерные изыскания, разработан проект, в эксплуатацию вводят 2,7 тыс. кв. м жилья.

7 августа в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в этом году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. В 2021 году количество зарегистрированных лесных пожаров составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. В этом году в регионе потушено 535 лесных пожаров на площади 3 262 889,8 га.