В Железноводске в 2022 году построят первую на Кавминводах площадку для детей с ОВЗ

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Первая на Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край) площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будет построена в Железноводске в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В центральном городском парке им. Станислава Говорухина в 2022 году создадут детскую площадку для детей с ОВЗ. Решение было принято в рамках объявленного ранее сбора предложений от жителей и гостей города о вариантах продолжения благоустройства центрального парка", - отметил Моисеев.

По его словам, площадка будет снабжена пандусами с дополнительными перилами для безопасного въезда и свободного подъезда к различным игровым элементам. Кроме того, будет увеличена площадь для обеспечения возможности размещения и разворота инвалидной коляски на всех элементах площадки.

"Это будет первая на Кавминводах площадка для детей с ОВЗ. Идею подсказали сами наши жители, когда мы объявили продолжение благоустройства парка. Все компоненты игрового пространства приспособим для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках. Установим крытую песочницу, качели для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рукоход и многие другие специализированные элементы. Оборудуем и игровую зону для слабовидящих детей с табличками со шрифтом Брайля, чтобы они могли ориентироваться среди качелей и горок", - рассказал глава города.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.