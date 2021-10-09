Супруга посла Японии открыла в Волгограде выставку написанных ею икон

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Выставка иконописных работ, написанных супругой посла России в Москве Хироко Кодзуки, открылась в Волгограде в рамках фестиваля "Японская осень", сообщает в субботу корреспондент ТАСС.

Супруги Кодзуки привезли в Россию 12 из 20 икон, выполненных специальной краской темперой по дереву. Их представили в музее имени Машкова на экспозиции "Русский храм", посвященной 800-летию князя Александра Невского. Хироко Кодзуки занимается иконописью более 20 лет.

"Для меня большая честь участвовать в выставке в вашем городе. Мы с мужем провели в Москве в общей сложности 14 лет. Все это время я учила русский язык. Мне очень интересно изучать вашу историю, читать русскую литературу, смотреть русские фильмы. В университете я училась по специальности "История древнего западного искусства". Поэтому древнее искусство России мне особенно интересно. Мы с мужем проводили [время] во многих церквях и монастырях", сказала она.

Как отметил посол Тоёхис Кодзуки, для его супруги иконопись - важное занятие, которое поддерживало ее в сложные периоды жизни.

Ранее сообщалось, что в Волгограде посол Японии открыл фестиваль "Японская осень" в рамках Года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов. Фестиваль будет проходить в течение двух недель на трех площадках - в музее Машкова, Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького и Волгоградском государственном педагогическом университете. В программе лекции, мастер-классы, выставки и кинофестиваль.