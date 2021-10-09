Эксперт: выбросы СО2 от пожаров в Якутии в 2021 году достигли 800 млн тонн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выбросы углекислого газа (СО2) от лесных пожаров в Якутии летом 2021 года составили 800 млн тонн, тогда как весь объем СО2 от антропогенных источников в РФ оценивается в 2 млрд тонн. Об этом сообщил cтарший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский в ходе Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

"Потоки СО2 в результате пожаров с территории Якутии за июнь-август 2021 года. <...> Это 220 млн тонн углерода, то есть это порядка 800 млн тонн СО2, если пересчитать. <...> Россия отчиталась в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) за 2019 год - антропогенные выбросы России СО2 составляют 2-2,2 тыс. млн тонн, а здесь 800 млн тонн, то есть треть", - сказал Чернокульский.

По его словам, в России, особенно в ее арктической зоне, тренды глобального потепления выше в 2,5-3,5 раза, чем в мире в целом на протяжении последних 40 лет. Ученый добавил, что меняется не только температура, сокращается масса горных ледников, растет температура многолетних мерзлых пород, сокращается толщина льда в Арктике, растет уровень океана.

"В России растет число ливневых осадков, растет кластеризация осадков. В течение месяца количество дней с осадками может не меняться, но они вместе группируются. Пять-семь дней идет дождь, потом 15 дней без осадков", - сказал Чернокульский.

Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ проходит в гибридном формате 8-10 октября в Москве. Это один из крупнейший просветительских проектов в области популяризации науки в мире. Он реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах РФ на более чем 400 площадках. Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы, МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.