Музей Анны Ахматовой в Петербурге ищет потерявшегося музейного кота Осю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Петербургский Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме объявил о пропаже старшего музейного кота Оси. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"Друзья, у нас беда. Потерялся самый старший музейный кот Ося. Последний раз его видели вчера, 8 октября, в саду Фонтанного Дома (Санкт-Петербург, Литейный пр., 53)", - говорится в сообщении.

Питомец рыжего окраса, возраст - около 16 лет. "Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом - пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы", - рассказали в музее.

На странице музея во "ВКонтакте" также размещено видео, на котором видно, как в арке, ведущей в сад Фонтанного дома, девушка берет кота на руки и уносит. "Кота забрали <…> в ночь с 7 на 8 октября, около полуночи. <…> Надеемся, что Ося скоро вернется домой!" - написали в музее.